Orhangazi'de uyuşturucu şüphelisi 2 kişi yakalandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu O.K'nin (34) evinde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.



Cumhuriyet savcısından alınan talimatla bu kişinin evinde yapılan aramada 43 gram metamfetamin, 2 gram esrar ve uyuşturucu içiminde kullanılan 3 aparat ele geçirildi.



Gözaltına alınan O.K. ve O.E'nin (27) emniyetteki işlemleri sürüyor.



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