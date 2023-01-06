Bursa'da evden altın çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

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BURSA (AA) - Bursa'da bir evden altın çaldıkları öne sürülen 2 zanlı, jandarmanın bir yıllık takibi sonucu banka ve kredi kartı hesaplarındaki şüpheli hareketlerden yola çıkılarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 Ocak 2022'de A.D. (74) adlı kadının evindeki altınların çalındığı ihbarı üzerine olayı araştırmaya başladı.

Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) yaptığı incelemelerde, hırsızlığın yapıldığı tarihlerde A.D'nin hastanede yattığı belirlendi.

Evin kapısında herhangi bir zorlama olmadığı ve evdeki eşyaların dağıtılmadığını tespit eden ekipler, A.D'nin bilgisi dahilinde U.B. (30) ve B.B'nin (26) eve girdiği bilgisine ulaştı.

U.B. ve B.B'yi incelemeye alan ekipler, beyan ettikleri gelirden daha fazla miktarda banka ve kredi kartı hesap hareketinin olduğunu saptadı.

İfadelerinde hesap dökümleriyle ilgili çelişkili beyanlarda bulunmaları üzerine gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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