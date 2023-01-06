Mudanya ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Şükrüçavuş Mahallesi'nde Ş.K'ye ait eve operasyon düzenledi.

Operasyonda bir miktar esrar ve 570 gram metamfetamin ile hassas terazi ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



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