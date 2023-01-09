Bursa'da yanık kokusu nedeniyle hastanenin acil servisinde bir süre hizmet verilemedi

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BURSA (AA) - Bursa'da, bir hastanenin ek binasındaki kablolardan yanık kokusu gelmesi üzerine tedbir amacıyla acil servisteki hasta muayenelerine bir süre ara verildi.

Alınan bilgiye göre, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Osmangazi Ek Binasının tavanındaki kablolardan yanık kokusu geldiğini fark eden görevliler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, hastanede incelemede bulundu.

Ekiplerin incelemeleri sırasında acil servisteki hastalar dışarı çıkarıldı.

İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışmada yangına rastlamadı.

Yaklaşık 1 saat süren kontrolün ardından hastanede yeniden hasta kabulüne başlandı.





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