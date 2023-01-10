Bursa'da arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığın müebbet hapsi istendi

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BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanığın müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mustafa T. (44) ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, maktul Taner Durgut'un babası Osman Durgut'un beyanının alındığını ve davaya katılmasına karar verildiğini belirtti.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanık ve avukatının mütalaaya karşı süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, Mustafa T'nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Gemlik Osmaniye Mahallesi Sümer Sokak'ta geçen yıl ocak ayında bir evde Mustafa T. ile arkadaşı Taner Durgut (45) arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Durgut bıçakla yaralanmıştı. Mustafa T'nin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş ve Durgut'un öldüğü belirlenmişti. Gözaltına alınan katil zanlısı Mustafa T. tutuklanmıştı.

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