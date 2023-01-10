Orhaneli'de yılın ilk muhtarlar toplantısı yapıldı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Orhaneli ilçesi Belediye Başkanı Ali Aykurt, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.



Yıl boyunca düzenli olarak muhtarlar ile bir araya gelip talep ve önerilerini dinleyen Aykurt, 2023'ün ilk toplantısını gerçekleştirdi.



Aykurt, yaptığı açıklamada, "Kamu hizmetlerinin hızlı ve etkin yürütülüp, verimli çalışmanın sağlanması noktasında muhtarlarımız bizim en yakın çalışma arkadaşımız." ifadesini kullandı.



Belediye Başkanı Aykurt, yerel demokrasinin önemli bir parçası olan muhtarlarla uyumlu şekilde çalışıp güzel hizmetler ortaya çıkardıklarını belirtti.

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