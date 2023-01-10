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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'daki türbe ve müzeleri geçen yıl yaklaşık 3 milyon kişi ziyaret etti

AA

Bursa'daki türbe ve müzeleri geçen yıl yaklaşık 3 milyon kişi ziyaret etti

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki müze, sultan külliyeleri ve türbelerin geçen yıl 3 milyona yakın ziyaretçiyi ağırladığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Müzeler Şube Müdürlüğü bünyesindeki 10 müze, 6 türbe ile Zindankapı ve Güncel Sanat Galerisi, geçen yıl 2 milyon 833 bin 97 kişi tarafından ziyaret edildi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan sultan külliyeleri, yerli ve yabancı 2 milyon 200 bini aşkın ziyaretçi ile en fazla konuk ağırlayan mekanlar oldu.

Bursa'da en fazla ziyaretçi ağırlayan müze Kent Müzesi olurken, yıl boyunca 103 bin kişinin ziyaret ettiği müzedeki atölye çalışmalarına 4 bine yakın kişi katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edildikten sonra müze ve güncel sanat galerisi olarak ziyarete açılan Zindankapı, 60 bin 766 ziyaretçiyi ağırladı.

Karagöz ve Hacivat gölge oyunu figürlerinin bulunduğu, pazartesi hariç hafta içi ve cumartesi günleri çocuklara yönelik oyunların sergilendiği Karagöz Müzesi, 86 bin 867 ziyaretçiye ulaştı. Müzede, Karagöz ve Hacivat gölge oyunu yıl boyunca 453 kez sahnelendi ve 20 bin 601 seyirci, geleneksel Türk gölge oyununu izleme fırsatı buldu.

Aktopraklık Höyük Arkeopark ve Açık Hava Müzesi, 2022 yılında rekorunu kırdı. 8 bin 500 yıl önceki döneme ait canlandırmaların bulunduğu arkeoparkı, 37 bin 140 kişi ziyaret etti.

Yıl boyunda pek çok farklı etkinlik ve atölye çalışmalarına da ev sahipliği yapan müzelerden Merinos Tekstil ve Sanayi Müzesi, Bursa Vakıf Kültürü Müzesi ve Göç Tarihi Müzesi 54 binin üzerinde ziyaretçi sayısına ulaştı.

Padişah Abdülmecit için 19 gün gibi kısa sürede inşa edilen ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bursa'daki ikametgahı olan Hünkar Köşkü de müze meraklıları tarafından ilgi gördü. Müze, geçen yıl 37 bin 379 kişi tarafından ziyaret edildi.

Bursa Yaşam Kültürü Müzesi 17 bin 843, Muradiye Kur'an ve El Yazmaları Müzesi 59 bin 908 ziyaretçiyi ağırladı.

Bu arada 2022 yılında Bursa Müze, 10 günde 10 mekanda gerçekleştirilen Evvel Zaman Masal Şenliği ile 100 farklı "Türk Dünyası" anlatısını 60 bin kişiyle buluşturdu.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Arkeofest-Arkeoloji Festivali ile 15 bin, unutulmaya yüz tutmuş oyunların oynandığı Bursa Sokak Oyunları Şenliği de 40 bin katılımcı sayısına ulaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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