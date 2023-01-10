Bursa'da ormanlık alanda ayağı burkularak mahsur kalan kişiye ekipler ulaştı

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BURSA (AA) - Bursa'da balık tutmak için gittiği şelaleden dönerken düşüp mahsur kalan kişi, cep telefonunun konumu aracılığıyla ulaşılarak hastaneye kaldırıldı.

Mustafa Çetin (43), dün gece balık tutmak için Uludağ eteklerinde bulunan Yıldırım ilçesindeki Balaban Şelalesi'ne gitti.

Geceyi şelalenin yakınında geçiren Çetin, sabah saatlerinde evine dönerken ormanlık alanda dengesini kaybederek düştü.

Ayağı burkulduğu için yürüyemeyen Çetin'in, yakınlarını arayıp yardım istemesinin ardından bölgeye AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Cep telefonunun konumundan 1,5 saatte bu kişiye ulaşan ekipler, onu sedyeyle ormanlık alanda taşıyıp ambulansa bindirdi.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Mustafa Çetin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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