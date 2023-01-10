Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz'dan "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" mesajı

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BURSA (AA) - Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Solmaz, mesajında, "Gazeteciliğe gönül vermiş, kamuoyunun bilgilendirilmesi, güvenli ve doğru bilgiye ulaşılması için gece gündüz demeden çalışan, bu yolda emek sarf eden tüm basın çalışanlarının haklarını düzenleyen yasanın yürürlüğe girişinin yıl dönümü olan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Meslek etik ilkeleri sorumluluk bilinci içinde yayınlarını başarıyla sürdüren gazetecilerimize, en içten selam ve sevgilerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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