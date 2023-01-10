Bursa merkezli uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli yakalandı

BURSA (AA) - Bursa merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 33 zanlı gözaltına alındı.
İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu şüphelilerine yönelik Bursa, İzmir, Kocaeli, Adana ve Bingöl'de 26 adrese eş zamanlı baskın yaptı.
"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, örgüt kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" suçlarından 33 şüpheli yakalandı.
Ayrıca operasyonda, 14 ev, 12 araç, 2 arsa, bir tarla ve 366 bin 855 liraya el konuldu.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.