Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden 4'ü iptal edildi

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BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden 4'ünün olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 15.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) ve 15.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Ayrıca, BUDO'nun 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamadı.

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