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Orhaneli'de geçen yıl kazada hayatını kaybeden 4 itfaiyecinin anısına mevlit okutuldu

AA

Orhaneli'de geçen yıl kazada hayatını kaybeden 4 itfaiyecinin anısına mevlit okutuldu

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir yıl önce göreve giderken geçirdikleri trafik kazasında yaşamını yitiren 4 itfaiyeci için mevlit okutuldu.

Merkez Durdubey Camisi'nde öğle namazı öncesi düzenlenen mevlit programına, İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Muhammed Emin Tarım, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, ilçe protokolü, hayatını kaybede itfaiyecilerin yakınları, itfaiye mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Namaz çıkışında Orhaneli Belediyesi tarafından lokma dağıtımı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Aykurt, yaptığı açıklamada, "Bu dünyada güzel karakterleri ile gönlümüzde iz bırakan kardeşlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerinin her zaman her koşulda yanlarındayız. Bundan sonraki süreçte de yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bursa-Orhaneli kara yolunda 11 Ocak'ta Nalınlar Mahallesi'ndeki trafik kazasına müdahale etmek için yola çıkan ekibi taşıyan itfaiye aracı şarampole devrilmiş, itfaiye çavuşu İsmail Kaya, itfaiye eri Sinan Amil, destek personeli Aydın Doğru ve Yunus Akşit yaşamını yitirmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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