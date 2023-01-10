Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Wojciech Liszka (Polonya), Beniamino Manuel Attard (İtalya)

TOFAŞ: Berke Büyüktuncel 5, Berk Uğurlu 12, Braimoh 6, Toure 8, Gray 18, Thompson 7, Ennis 17, Ege Demir, Milaknis 9

AEK: Flionis 8, Miles 13, Williams 16, Mithcell 21, Strelnieks 17, Frazier 6, Xanthopoulos, Madsen 4, Papadakis

1. Periyot: 18-9

Devre: 42-38

3. Periyot: 52-61

5 faulle çıkanlar: 37.38 Frazier (AEK), 39.49 Ennis (TOFAŞ)





BURSA (AA) - Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turuna yükselme mücadelesi play-in etabının ikinci maçında TOFAŞ, Yunanistan'ın AEK takımına 85-82 mağlup oldu.

Bursa temsilcisi, bu skorla seride 2-0 geriye düşerek turnuvaya veda etti.

İki takımın da sayı bulmakta sıkıntı çektiği çeyreğin ilk 5 dakikasında daha etkili olan AEK, Miles ve Mithcell ile sayılar bularak 9-4 üstünlük sağladı. Bu dakikadan sonra parkedeki enerjisini arttıran TOFAŞ, çeyreğin kalan dakikalarında Gray ve Ennis ile etkili oldu ve yakaladığı 14-0'lık seriyle periyotu 18-9 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe Williams'ın üst üste üç sayılık basketleriyle hızlı başlayan AEK, aradaki farkı eriterek 13. dakikada eşitliği sağladı: 20-20. Savunmada sertliğin arttığı ve 24 saniyelerin son anlara kadar kullanıldığı çeyrekte Bursa temsilcisi daha iyi oynayarak, soyunma odasına 42-38 önde gitti.

Üçüncü çeyreğin başlarında iki takım da sayı bulmakta zorlanırken, Bursa ekibinde Toure'nin basketine Flionis ve Mithcell karşılık veren AEK, 25. dakikada tekrar eşitliği (45-45) sağladı. Bu dakikadan sonra sık sık top kaybı yapan TOFAŞ karşısında tempoyu artıran AEK, Madsen ve Williams ile sayılarak bularak final periyotuna 61-52 skor avantajıyla girdi.

Son periyot çekişmeye sahne oldu. Farkı azaltmaya çalışan TOFAŞ karşısında Mithcell ve Frazier ile set hücumlarından sayılar bulan AEK, 33. dakikada farkı 14 sayıya (69-55) kadar yükseltti. Alınan molanın ardından parkeye seyirci desteğini de arkasına alarak tempolu çıkan TOFAŞ, Ennis'in asist ve sayılarıyla adeta tekrar hayat buldu ve bitime 1 dakika kala skoru eşitledi: 78-78. Bursa temsilcisi, son saniyelerde basit hatalarla öne geçme fırsatlarını değerlendiremeyince AEK bu durumu cezalandırdı ve parkeden 85-82 galip ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.