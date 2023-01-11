Mudanya'daki Tarihi Alay Kahvesi 63 yıldır müşterilerine hizmet veriyor

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BURSA (AA) - Bursa’nın Mudanya ilçesinde yer Tarihi Alay Kahvesi yaydığı tarihi atmosferle müşterilerini geçmişe götürüyor.

Halit Paşa Mahallesinde bulunan Tarihi Alay Kahvesi duvarlarında bulunan tablolar, eski fotoğraflar nostaljik duvar saatleri, asılı el dokuması kilimleri ve daima çalan Türk Sanat Müziği ezgileriyle müşterilerine hizmet veriyor.

İsmini 1940’lı yıllarda Mudanya'ya yerleşen 70’inci Alaya mensup askerlerin izin günlerinde dinlenme ve eğlenme yeri olarak kullanmasından alıyor.

Yarım asırdan fazla süredir kahvehane olarak kullanılan ve önemli olaylara şahitlik etmiş binanın tarihçesi hakkında kısıtlı bilgilere ulaşılırken, ahşap olarak inşa edilen binanın yaklaşık 150 yıl öncesi Mudanya’da çıkan büyük yangından sonra, Rumlar tarafından yapıldığı biliniyor.

Yıllar içinde farklı işletmelere ev sahipliği yapan ahşap bina, sırasıyla restoran, manifaturacı ve en son kahvehane olarak günümüze kadar geliyor. Yapının dış kısmı mavi ve beyaz renkler ile boyatılırken iç kısmı da nostaljik ve otantik olarak dekore edilerek dönemin kültürüne kapı aralıyor.

Yapının tarihçesi hakkında AA muhabirine konuşan kahvehane sahibi 88 yaşındaki Halil Akbaş, binanın cumhuriyet öncesi dönemde Yunanlılara ait olduğu ve taverna olarak işletildiğini söyledi.



Cumhuriyet sonrası dönemde ise binanın kayınpederi tarafından satın alındığını aktaran Akbaş, "Burada ilk önce toptancı daha sonra marangozhane açıldı. 1960 senesinde kayınpederim burayı bana verdi ve kahvehane olarak kullanmaya başladık." dedi

İnsanların nostalji eşliğinde kitap okuduğu, çay içtiği, sohbet edip oyunlar oynayarak güzel zaman geçirdiği tarihi kahvehanenin her geçen gün müdavimleri de artmaya devam ediyor. Müşterilerden Mehmet Durmuş kahvehaneni müdavimlerinden olduğunu belirterek, "Burası Mudanya’nın ilk ve en güzel kahvehanelerinden birisi. Nostaljik bir havası olduğu için burada çay içip sohbet etmek güzel oluyor." diye konuştu.

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