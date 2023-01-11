Türkiye'nin otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı 2022'de yüzde 16,1 arttı

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BURSA (AA) - SİNAN BALCIKOCA - Türkiye'den geçen yıl 83 ülkeye otobüs, minibüs ve midibüs ihraç edildi.

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği kayıtlarından yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı geçen yıl, 2021'e kıyasla yüzde 16,10 arttı.

Sektörün 2021'de 1 milyar 265 milyon 559 bin dolar olan dış satımı, 2022'de 1 milyar 469 milyon 272 bin dolara yükseldi. Bu süreçte sektör temsilcileri, 83 ülkeye ürün gönderdi.

Geçen yıl en fazla otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı yapılan ülke Fransa oldu. Bu ülkeye 308 milyon 941 bin dolar dış satıma imza atan sektörün ikinci sıradaki Almanya'ya yaptığı ihracat 160 milyon 928 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Sektör temsilcileri, üçüncü sıradaki İtalya'ya 146 milyon 369 bin dolar ihracat yaptı.

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Portekiz'e ihracat 28 milyon 667 bin dolardan 100 milyon 407 bin dolara çıktı.

Macaristan'a yapılan otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı ise 56 milyon 66 bin dolardan 69 milyon 482 bin dolara yükseldi. Macaristan, geçen yıl en çok otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı yapılan 5'inci pazar oldu.

Sektör temsilcileri, geçen yıl 6'ncı sıradaki İsrail'e 65 milyon 978 bin, 7'nci Birleşik Krallık'a 53 milyon 939 bin, 8'inci İspanya'ya 49 milyon 609 bin, 9'uncu Romanya'ya 48 milyon 522 bin ve 10'uncu sıradaki Azerbaycan-Nahçıvan'a 47 milyon 666 bin dolar ihracat yaptı.

Otobüs, minibüs ve midibüs üreticilerinin ihracatını en çok artırdığı ülkelerden biri ise ABD olarak kayıtlarda yer aldı. Geçen yıl bu ülkeye dış satım 8 milyon 725 bin dolardan 39 milyon 475 bin dolara yükseldi.

Geçen yıl Polonya'ya ihracat 8 milyon 448 bin dolardan 35 milyon 990 dolara, Karadağ'a dış satım 81 bin dolardan 3 milyon 802 bin dolara, Katar'a ihracat ise 230 bin dolardan 5 milyon 398 bin dolara ulaştı.

Sektör temsilcileri geçen yıl, 2021'de hiç ihracat yapılmayan Ürdün, İran, Kongo, Finlandiya, Andorra, Mozambik, Yeni Kaledonya, Moğolistan, Zimbabve, Laos, Belize, Kenya, Aruba ve Güney Afrika Cumhuriyeti'ne de otobüs, minibüs ve midibüs ihraç etti.

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