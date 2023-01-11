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Bursa Gazeteciler Cemiyetinin Gazetecilik Başarı Ödülleri Yarışması başvuruları başladı

AA

Bursa Gazeteciler Cemiyetinin Gazetecilik Başarı Ödülleri Yarışması başvuruları başladı

BURSA (AA) - Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) tarafından her yıl düzenlenen Gazetecilik Başarı Ödülleri Yarışması'na başvurular başladı.

Cemiyetten yapılan açıklamaya göre, yarışma, bu yıl ikisi özel ödül olmak üzere toplam 15 dalda yapılacak. "Genel", "fotoğraf", "röportaj-araştırma-inceleme", "köşe yazısı", "gazete mizanpaj" ve televizyon dallarında düzenlenecek yarışmada ödüller, "başarı" ve "mansiyon" olarak her dalda iki esere verilecek.

Jürinin değerlendirmesi sonucunda ödül alan gazeteciler için Bursa Gazeteciler Cemiyeti tarafından tören düzenlenecek. Başarılı gazetecilere ödül olarak plaket ve sponsorlardan sağlanan hediyeler verilecek. 1 Ocak 2021-31 Aralık 2022 tarihlerinde yayımlanan eserlerin aday olacağı yarışmanın başvuruları 28 Şubat'ta sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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