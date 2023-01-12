Bursa'da katlı otoparktaki 3 otomobil yandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde katlı otoparkta alev alan 3 otomobilde büyük hasar oluştu.



Doğanbey Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki 7 katlı otoparkın 6'ıncı katında park halinde bulunan bir otomobil henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.



Kısa sürede büyüyen yangın, yandaki iki otomobile de sıçradı. Dumanı fark eden otopark görevlisi, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını daha fazla büyümeden kontrol altına alıp söndürdü.

Yangında 3 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.