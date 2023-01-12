Türkiye'nin otomotiv sektörü Almanya'ya 5 milyar dolarlık ihracat hedefliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'nin otomotiv sektörü Almanya'ya 5 milyar dolarlık ihracat hedefliyor

AA

Türkiye'nin otomotiv sektörü Almanya'ya 5 milyar dolarlık ihracat hedefliyor

BURSA (AA) - Türkiye'nin en fazla ihracat yapan sektörlerinden otomotiv endüstrisi 2023'te Almanya'ya 5 milyar dolarlık dış satım hedefliyor.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Almanya ile sektörel ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla "Almanya'ya Otomotiv İhracatında Yeni Fırsatlar" başlıklı bir çevrim içi seminer düzenledi.

Alman otomotiv şirketlerinin Türk tedarikçilerden beklentilerini ve tedarik süreçlerinde proje yaklaşımının öneminin ele alındığı seminer, OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik'in ev sahipliğinde Münih Ticaret Ataşesi Ali Bayraktar ile ZF, TUV Rheiland ve entegratör ASN Danışmanlık/Do-It firmasından yetkililerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren OİB Başkanı Çelik, amaçlarının dünya otomotiv sektörünün köklü ve güçlü partnerleri arasında yer alan Türkiye ve Almanya arasındaki iş birliğini artırmak olduğunu bildirdi.

Çelik, Almanya'nın uzun yıllardır Türk otomotiv endüstrisi ihracatında ilk sırada olduğunu belirterek, 2022 yılında sektörün toplam ihracatından yüzde 14 pay aldığını ve bu ülkeye 4,4 milyar dolar otomotiv ihracatı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Almanya'ya tedarik endüstrisinde yüzde 68 pay ile 3 milyar dolar, binek otomobillerde ise 745 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini ifade eden Çelik, "Özetle tedarik endüstrisi ihracatımızın yaklaşık dörtte birini Almanya’ya yapıyoruz. 2023 yılında ise Almanya’ya yönelik otomotiv ihracatımızın 5 milyar doları aşmasını hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve buna bağlı olarak oluşturulan eylem planlarının sektörün geleceğini belirleyecek önemli gelişmeler olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu doğrultuda 1 Ocak 2023'ten itibaren yürürlüğe giren Almanya Tedarik Zinciri Yasası ile Almanya'ya ihracat yapan, mal tedariki sağlayan, ortaklıklar geliştiren şirketlerin bu iş ilişkilerini sürdürebilmeleri için uluslararası çevresel ve sosyal standartlara uyum sağlaması gerekliliği ortaya çıktı. Bu yasa ile ithalat yapan Alman şirketlerinin, dünyanın neresinde faaliyet gösteriyor olursa olsun tedarikçilerinin çevresel, sosyal ve yönetimsel konulardaki faaliyetlerinin de sorumluluğunu almaları gerekecek. Ülkemizin Almanya pazarına yakınlığı büyük bir avantaj ancak bu pazardaki gelişmeleri dinamik bir şekilde takip etmeye devam etmeliyiz. Avrupalı ve Alman tüketicilerin talepleri değişiyor. Elektrikli araçlar, otonom araçlar, çevreye duyarlı teknolojilere yönelik talep giderek artıyor. Bu gelişmeler doğrultusunda uyulması gereken yeni zorunluluklar ortaya çıkıyor. Bu etkinliğin hem mevcut durumu hem de değişen talebi anlamak ve Almanya ile ticari ilişkimizi güçlendirmek açısından faydalı olacağını umuyorum."

Münih Ticaret Ataşesi Ali Bayraktar da "Otomotiv İhracatımızda Almanya Pazarının Önemi" başlıklı sunumunda, Almanya'nın yıllık 3 milyonla Avrupa'nın en büyük otomotiv üreticisi konumunda bulunduğunu bildirdi.

Otomotiv sektörünün ülke ihracatındaki payının yüzde 20 düzeyinde olduğunun altını çizen Bayraktar, şunları kaydetti:

"Sektörde 780 bini aşkın kişi çalışıyor ve ihracat geliri de 250 milyar avroya yakın. Aynı zamanda çok yenilikçi olan Almanya, dünyada otomotivde gerçekleşen Ar-Ge harcamalarının üçte birini tek başına yapıyor. Almanya, yılda yaklaşık 100 milyar dolar dış ticaret fazlası veriyor. Çip krizi nedeniyle artış hızı yavaşlasa da Almanya için otomotiv vazgeçilmez bir gelir kaynağı. Türkiye ihracatının 250 milyar dolar seviyelerinde olduğunu ve Almanya’nın sadece otomotiv sektörü ihracatının 250 milyar avroya yakın olduğunu düşünecek olursak, Türkiye ve Almanya arasındaki potansiyelin gücünü de net bir şekilde görmüş oluruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hurdacıyı öldürüp parasını aldıktan sonra araç kiralayıp hamburger yemeye gitmişler
YEREL HABERLER Hurdacıyı öldürüp parasını aldıktan sonra araç ...
(Görüntülü)OTOMOBİL, EMNİYET ŞERİDİNDEKİ TIR&#039;IN ALTINA GİRDİ; SÜRÜCÜ ÖLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü)OTOMOBİL, EMNİYET ŞERİDİNDEKİ TIR'IN ...
Türkiye'nin otomotiv ihracatını 5 il sırtladı
YEREL HABERLER Türkiye'nin otomotiv ihracatını 5 il sırtladı
Otomobil, emniyet şeridindeki TIR'ın altına girdi; sürücü öldü
YEREL HABERLER Otomobil, emniyet şeridindeki TIR'ın altına girdi; ...
(Görüntülü)KERESTE İMALATHANESİNDE ÇIKAN YANGIN, YARIM SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü)KERESTE İMALATHANESİNDE ÇIKAN YANGIN, ...
Bursa'da emniyet şeridinde duran tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Bursa'da emniyet şeridinde duran tıra çarpan ...
Kereste imalathanesinde çıkan yangın, yarım saatte söndürüldü
YEREL HABERLER Kereste imalathanesinde çıkan yangın, yarım saatte ...
GÜNCELLEME - Bursa'da kereste imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Bursa'da kereste imalathanesinde çıkan ...
Bursa'da kereste imalathanesinde yangın çıktı
YEREL HABERLER Bursa'da kereste imalathanesinde yangın çıktı
(Görüntülü) BURSA&#039;DA, KATLI OTOPARKTA YANGIN; 3 OTOMOBİL ZARAR GÖRDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA'DA, KATLI OTOPARKTA YANGIN; 3 ...
(Görüntülü) BURSA- POLİSİN &#039;DUR&#039; İHTARINA UYMAYAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ KAZA YAPTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA- POLİSİN 'DUR' İHTARINA ...
BURSA&#039;DA, KATLI OTOPARKTA YANGIN; 3 OTOMOBİL ZARAR GÖRDÜ
YEREL HABERLER BURSA'DA, KATLI OTOPARKTA YANGIN; 3 OTOMOBİL ...
Bursa'da, katlı otoparkta yangın; 3 otomobil zarar gördü
YEREL HABERLER Bursa'da, katlı otoparkta yangın; 3 otomobil zarar ...
Bursa'da katlı otoparktaki 3 otomobil yandı
YEREL HABERLER Bursa'da katlı otoparktaki 3 otomobil yandı
Bursa'da polisten kaçarken kaza yapan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da polisten kaçarken kaza yapan otomobildeki 1 ...
POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMAYAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ KAZA YAPTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI
YEREL HABERLER POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMAYAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ KAZA ...
Polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kaza ...
(Görüntülü) TRAFO BİNASINDAN KABLO ÇALARKEN ELEKTRİK AKIMINA KAPILIP ÖLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) TRAFO BİNASINDAN KABLO ÇALARKEN ...
Trafo binasından kablo çalarken elektrik akımına kapılıp öldü
YEREL HABERLER Trafo binasından kablo çalarken elektrik akımına ...
Basketbol: 7Days Avrupa Kupası
YEREL HABERLER Basketbol: 7Days Avrupa Kupası
Frutti Extra Bursaspor - Cedevita Olimpija: 111-93
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor - Cedevita Olimpija: 111-93
Bursa'da trafoda elektrik akımına kapılan kişi öldü
YEREL HABERLER Bursa'da trafoda elektrik akımına kapılan kişi öldü
Bursa'da Junioshow Fuarı defilelerle açıldı
YEREL HABERLER Bursa'da Junioshow Fuarı defilelerle açıldı
(Görüntülü) &#039;BU DAHA FRAGMAN&#039; DİYEN SATIRLI SALDIRGANA 7 YIL HAPİS CEZASI - EK
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'BU DAHA FRAGMAN' DİYEN SATIRLI ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.