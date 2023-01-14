Orhangazi'de uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdukları araçta bulunan A.E. ve S.A'nın üzerlerinde uyuşturucu ele geçirdi.
Savcılık talimatıyla araçta ve bu kişilerin evlerinde yapılan aramalarda ise uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda Türk lirası ve dolar bulundu.
Gözaltına alınan şüphelilerin cep telefonlarındaki incelemede de uyuşturucu ticareti yaptıkları yönünde birçok yazışma tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E. ve S.A, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.