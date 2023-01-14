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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da "Türkiye Yüzyılı'nda Kürtler Paneli" düzenlendi

AA

Bursa'da "Türkiye Yüzyılı'nda Kürtler Paneli" düzenlendi

BURSA (AA) - Bursa'da, Demokrasi ve Birlik Derneği (DEMBİR-DER) ile Demokrasi ve Birlik Vakfı işbirliğiyle "Türkiye Yüzyılı'nda Kürtler Paneli" yapıldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki panelde konuşan eski bakanlardan Faruk Çelik, Türkiye Yüzyılı kavramının sadece 85 milyondan ibaret olmadığını ifade etti.

Kürtlerin, Türkiye Yüzyılını inşa ederken en önemli güç merkezlerinden olduğunu belirten Çelik, bunu tarihe dayanarak söylediğini anlattı.

Türklerin ve Kürtlerin yüzyıllardır beraber yaşadığını dile getiren Çelik, "Konuşmamız, bir araya gelmemiz, dertleşmemiz gerekiyor. Tarih boyunca kucaklaşmayı sürdürmemiz gerektiğini özellikle ifade ediyorum." dedi.

Hızlı hareket edilerek geleceğin inşasına bakılması gerektiğini vurgulayan Çelik, Türkiye'nin yeni yüzyılına sorunların üstesinden gelmiş bir şekilde başlamasının önemine işaret etti.

Faruk Çelik, DEMBİR-DER'in önemli bir görev üstlendiğini kaydederek, "Emperyalizmin bu coğrafya ve insanımızın üzerindeki emellerini hepimiz görelim, dikkate alalım ki gelecek yüzyılın inşası, Türkiye Yüzyılı'nın inşası noktasında geçmişle ilgili değerlendirmelerde bir eksiğimiz kalmasın diye bu faaliyetler gerçekleşiyor." ifadesini kullandı.

- "Bizim aidiyetimiz ve sadakatimiz kendi devletimizdedir"

DEMBİR-DER Genel Başkanı Mehmet Metiner de Türkiye'de Kürt sorununun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından çözüldüğünü dile getirdi.

"Kürtler" denildiğinde terör, şiddet, ayrılıkçılık gibi kavramların akla gelmemesi gerektiğine dikkati çeken Metiner, şöyle konuştu:

"Biz Kürtlerin ne istediğini siz kardeşlerimizin bilmesi nasıl lazım. O yüzden Türk kardeşlerimizle bu derneği kurduk. Derneğimiz bir Kürt derneği değil. Biz sadece ve yalnızca Kürtlerin derneği de değiliz. Etnisite üzerinden yol yürüyen bir dernek de değiliz. Biz hem Türk'üz hem Kürt'üz hem Arap'ız hem Laz'ız hem Çerkez'iz. Biz Türkiye'yiz, Türkiye biziz. Biz farklılıklarımızla birlikte Türkiye'yiz dedik. 'Türkiye Yüzyılında Kürtler' başlığı çok önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanımıza her anlamda müteşekkiriz. Sadece bu ülkenin yurttaşları olarak değil, bu ülkenin Kürtleri olarak da müteşekkiriz. Türkiye Yüzyılını birlikte inşa edeceksek nasıl bir zihni yol haritasına sahip olmamız gerektiğini de bilmek durumundayız. Ülkemiz üzerinden oynanan, farklılıklarımız üzerinden oynanan fitneleri görmek ve bozmak zorundayız. O yüzden biz her seferinde şu hususun altını çiziyoruz: Biz Amerika'nın Kürtleri değiliz, biz Türkiye'nin Kürtleriyiz. Bizim aidiyetimiz ve sadakatimiz kendi devletimizdedir, kendi ülkemizdedir, kendi vatanımızdadır."

Moderatörlüğünü televizyon haber spikeri Cüneyt Özdemir'in üstlendiği, AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda kişinin katıldığı panel, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.


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