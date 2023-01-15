Bursa'da bariyerlere çarpan otomobil metro raylarına girdi

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BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, bariyerlere çarpıp, metro hattı raylarına giren otomobilin sürücüsü yaralandı.

Sırameşeler Mahallesi Mudanya Bulvarı'nda, Fatih Ş. idaresindeki 16 FC 800 plakalı otomobil, bariyerlere çarpıp telleri aşarak metro hattı güzergahındaki raylara girdi.

İhbar üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta bulunan sürücü, ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle metro seferleri kontrollü şekilde sağlandı.



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