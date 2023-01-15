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Bursa'da frenleri tutmayan ve tarlaya giren halk otobüsünün şoförü yaralandı

AA

Bursa'da frenleri tutmayan ve tarlaya giren halk otobüsünün şoförü yaralandı

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde frenleri tutmayan ve hızını aldıktan sonra tarlaya giren halk otobüsünün şoförü yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Alanyurt Fatih Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi'nde üzerinde meydana geldi.

Sabah saatlerinde ringe çıkmak için 16 M 06015 plakalı özel halk otobüsünü çalıştırmak isteyen Zafer Rüstemoğlu (49), başarılı olamadı. Çalışmayan otobüsü yokuş aşağı salarak çalıştırmak isteyen Rüstemoğlu, otobüsü eğimli alandan aşağı doğru saldı.

Rüstemoğlu'nun çalıştırdığı halk otobüsünün frenleri tutmayınca, yaklaşık 300 metrelik rampadan hızlanarak yol kenarında bulunan tarlaya sürüklendi.

Meydana gelen kazada şoför yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümüne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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