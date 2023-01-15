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Bursa Büyükşehir Belediyesi 2022'de tükettiği enerjinin yarısını yenilenebilir kaynaklardan karşıladı

AA

Bursa Büyükşehir Belediyesi 2022'de tükettiği enerjinin yarısını yenilenebilir kaynaklardan karşıladı

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl, hidroelektrik santralleri (HES), güneş enerjisi santralleri (GES) ve katı atık tesislerinden toplam 137,5 milyon kilovatsaat elektrik üreterek tüketiminin yüzde 52'sini yenilenebilir kaynaklardan karşıladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre kurum, iklim değişikliğiyle mücadele çalışmaları kapsamında bir taraftan çevre yatırımlarına ağırlık verirken diğer taraftan enerji ihtiyacını su ve güneş gibi doğal kaynaklardan ve evsel katı atıklardan karşılamaya başladı.

Bursa'nın ilçelerindeki vahşi çöp depolama alanlarını ıslah eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, katı atık merkezlerinde toplanan evsel katı atıkları ekonomiye kazandırıyor.

Metan gazından elektrik üretiminin yapıldığı Yenikent ile İnegöl katı atık depolama sahalarıyla biyogaz enerjisinden elektrik üretiminin yapıldığı Doğu Bölgesi Katı Atık Bertaraf Tesisi'nde 2022'de toplam 110 milyon 60 bin 102 kilovatsaat elektrik üretildi. Bu elektrik üretimi, Bursa Büyükşehir Belediyesinin kullanımında bulunan tesislerde tüketilen elektriğin tamamını karşıladı.

Geçen yıl, BUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesindeki hidroelektrik santrallerinden 14 milyon 50 bin 726 kilovatsaat, güneş elektrik santrallerinden 837 bin 145 kilovatsaat ve çamur yakma tesisinden 10 milyon 372 bin 60 kilovatsaat olmak üzere toplam 25 milyon 259 bin 931 kilovatsaat elektrik üretildi. Yenilenebilir kaynaklardan üretilen bu enerji ile BUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde tüketilen elektriğin yüzde 15’i karşılandı.

- 92 bin 300 konutun tüketimine eşit enerji üretildi

Burulaş Genel Müdürlüğünün metro istasyonlarının çatılarında uygulamaya aldığı güneş enerji santrallerinden 2022 yılında, 2 milyon 203 bin 38 kilovatsaat elektrik üretildi. Üretilen bu enerjiyle Burulaş Genel Müdürlüğü bünyesinde tüketilen elektriğin yüzde 3'ü karşılandı.

Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ ve Burulaş bünyesinde hayata geçirilen yenilenebilir enerji yatırımları sayesinde 2022'de toplam 137 milyon 523 bin 71 kilovatsaat elektrik üretti. Üretilen bu enerji, belediyeye ve bağlı kuruluşlarda 2022 yılı içinde tüketilen elektrik enerjisinin yüzde 52'sine karşılık geldi. Toplam 92 bin 300 konutun tüketimine eşit bu üretimle toplam 2 milyon 689 bin 333 ağaç dikimine eş değer olarak 60 bin 510 ton karbondioksit salımı önlenmiş oldu.

- "Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı tercih değil zorunluluk haline geldi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, iklim değişikliğinin küresel bir sorun olarak her geçen yıl daha da tehlikeli boyutlara ulaştığını, bu nedenle yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının tercih değil zorunluluk haline geldiğini ifade etti.

Belediye olarak su kaynaklarının korunması, içme suyundaki kayıp kaçak oranının en aza indirilmesi, kente büyük ölçekli parklar kazandırılması gibi pek çok çevre projesini hayata geçirdiklerini dile getiren Aktaş, şunları kaydetti:

"Bursa gibi hem sanayi hem de nüfus yoğunluğunun fazla olduğu şehirlerde karbon salımı önemli bir çevre sorunu. Bu sorunu aşmanın tek yolu da fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji. Bu konuda da Büyükşehir olarak önemli mesafe katettik. Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kuruluş ve iştirak şirketleri bünyesinde 2022 yılı içinde tüketilen elektrik enerjisinin yüzde 52'sine karşılık gelen bir üretimi yenilenebilir kaynaklardan sağladık. Böylelikle hem çevreye hem de ekonomiye değer kattık."

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