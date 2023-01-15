Bursa’da ikamete silahlı saldırı düzenlendi

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BURSA (AA) - Bursa’nın İnegöl ilçesinde kimliği belirsiz 2 kişi tarafından bir ikamete silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Alınan bilgilere göre olay, Hamidiye Mahallesi Uludağ Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın zemin katındaki bir daireye bölgeye motosiklet ile geldiği tespit edilen 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Düzenlenen saldırıda kimse yara almazken, olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler incelemede bulundu.

Yapılan incelemelerin ardından silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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