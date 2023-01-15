Bursa'da uçurumdan düşüp yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, piknik yapmak için gittiği ormanlık alanda uçurumdan düşüp yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hıdır Yaşar, ailesiyle piknik yapmak için Akçağlayan Mahallesi'ndeki ormanlık alana gitti.

Burada mangal yakmak için odun toplamaya çıkan Yaşar, dengesini kaybederek uçurumdan yuvarlandı.

Ayağı kırılan Yaşar'ın kayalıklarda mahsur kaldığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaşar'a ulaşan ekipler, onu kurdukları özel bir mekanizma yardımıyla derenin üzerinden geçirerek güvenli alana taşıdı.

Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Yaşar'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



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