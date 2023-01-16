Bursa'da uyuşturucu operasyonunda suç kaydı olan bir şüpheli yakalandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında İstanbul-Mudanya seferini yapan deniz otobüsünden Mudanya'ya gelenler arasında bir şüphelinin üstünde arama yapıldı.

4 ayrı suçta da kaydı olduğu öğrenilen ve üstünde bir miktar uyuşturucu bulunması üzerine şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli bir süre önce karıştığı olaylarda yaralı olması dolayısıyla ilk olarak tedavisi için Mudanya Devlet Hastanesi’nde kaldırıldı.

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