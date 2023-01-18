Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Solmaz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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BURSA (AA) - Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları"nda oy kullandı.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Solmaz, haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "TOGG'un ilk yolculuğu", yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi", spor kategorisinde ise Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi" fotoğraflarına oy verdi.

Anadolu Ajansının çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Solmaz, fotoğrafları başarılı bulduğunu ve beğendiğini ifade etti.

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