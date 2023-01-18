Yüzünü bile hatırlamadığı annesinin mezarının karşısına okul yaptırdı

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BURSA (AA) - UĞUR ULU - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 59 yaşındaki hayırsever Necati Barışman tarafından yüzünü bile hatırlamadığı, çok küçük yaşta kaybettiği annesinin anısına iş insanlarının destekleriyle Bilim Sanat Merkezi inşa ettirildi.

Necati Barışman'ın annesi Saime Barışman, 1968 yılında hastalığı nedeniyle 33 yaşında hayatını kaybetti. 4 yaşında annesiz kalan ve şu an İstanbul'da yaşayan emekli Necati Barışman, ona duyduğu özlemin ifadesi olarak ilçeye okul yaptırmaya karar verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 2010 yılında başvuran Barışman'a, İnegöl Belediyesi okullar bölgesinde bulunan Merkez Hastane Mezarlığının karşısında arsa tahsis edildi.



Barışman ile kardeşleri, aynı yıl temeli atılan okulun arazisinin kardeşleriyle "Sultanım" diyerek andıkları annelerinin mezarının bulunduğu yerin karşısına denk geldiğini tesadüfen fark ederek, okulun isminin "Saime Sultan" olmasını kararlaştırdı.

İnşa süreci çeşitli nedenlerle uzayan okul, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) üyelerinin desteğiyle tamamlanarak, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından MÜSİAD Saime Sultan Bilim ve Sanat Merkezi adıyla 16 Ocak'ta hizmete açıldı.

Açılışın ardından Necati Barışman ve ağabeyi Yılmaz Barışman okulu gezdi, annelerinin kabrini ziyaret edip dua etti.

- "Anne sevgisi çok başka bir şey"

Necati Barışman, AA muhabirine, annelerini, ablası Seyhan 8, ağabeyleri Hüsnü 11 ve Yılmaz Barışman 14 yaşındayken kaybettiklerini söyledi.

Annelerini çok özlediklerini, kardeşleriyle hiçbir zaman kopmadıklarını belirten Barışman, "İşte anne sevgisi çok başka bir şey. Anlatılmıyor, bu yaşanır sadece." dedi.

Barışman, 2010'da annesinin adına okul yaptırmaya karar verince milli eğitim yetkilileriyle görüştüğünü, belediyenin yer göstermesi üzerine Bursa Valiliğinde protokol imzaladıklarını bildirdi.

Temel atılırken okul arazisinin annesinin mezarının karşısına denk geldiğini fark ettiklerini aktaran Barışman, şunları dile getirdi:

"Bizim için çok anlamlı, değeri büyük bir eser. Çünkü annemizi hatırlayamadığımız için o bizim gönlümüzde bir sultan. Yani sultan derecesinde. Bizim ona özlemimizin bir ifadesidir bu. Annemin kızlık soy ismi 'Sultan' değil, ikinci ismi yok. Okulun adının 'Saime Sultan' olmasının amacı, gönlümüzün sultanı olması. Öyle daha iyi olacağını düşündük. Hem de kendisinin kabri okulun tam karşısına geldi. Oradan kuruma bakarak huzur içinde uyusun istedik. İnşaat sürecinde birçok kişi tarafından okulun isminin neden 'Saime Barışman' değil de 'Saime Sultan' olduğu soruldu. Bu isim noktasında o günkü yetkililer olsun hatta açılışta en az 5-6 kişi böyle telefon açtı, 'Ya sizin soy isminiz var. Sultan neden?' diye sordular. Ben de aynen bunu anlattım."

Barışman, 3 bin 200 metrekare kapalı alana sahip Bilim ve Sanat Merkezinin yapımının uzun sürdüğünü, MÜSİAD üyelerinin destekleriyle inşaatı tamamladıklarını dile getirdi.

Katkıda bulunan iş insanlarına teşekkür eden Barışman, "Allah onlardan razı olsun. Bakanımızın ifadesiyle örnek bir kurum. Bizim de zaten istediğimiz buydu. Ulaşmak istediğimiz nokta buydu." ifadesini kullandı.

Astronomi, uzay ve havacılık, tasarım, robotik kodlama, zeka oyunları, bilişim, resim, müzik gibi atölyeleri bulunan MÜSİAD Saime Sultan Bilim ve Sanat Merkezi'nde sınavla seçilen 144 öğrenci eğitim görmeye başladı.

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