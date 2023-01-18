Orhangazi'de yakalanan uyuşturucu ticareti şüphelisi tutuklandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları araçta bulunan 4 kişiden üzerinde uyuşturucu ele geçirdikleri ikisini gözaltına aldı.

Şüphelilerden H.Y'nin (28) evinde yapılan aramada 15 gram uyuşturucunun yanı sıra uyuşturucu içmek için kullanılan cam aparatlar bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlılardan H.Y, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Diğer şüpheli ise savcılıktaki sorgusunun ardından salıverildi.

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