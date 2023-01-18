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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da evinde silahla öldürülen kadının katil zanlısı İstanbul'da yakalandı

AA

Bursa'da evinde silahla öldürülen kadının katil zanlısı İstanbul'da yakalandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde genç bir kadın, evinde silahla vurularak öldürüldü.

Selimiye Mahallesi Şehit İrfan Kaplan Sokağı'nda kiraladıkları evde yaşayan Pelin Sezer'i (27) telefonla arayan Ş.T, dün gece ona ulaşamayınca ev sahibiyle irtibat kurdu.

Sezer'in dini nikahla birlikte yaşadığı kişi olduğu öğrenilen Ş.T'nin yardım istemesi üzerine yedek anahtarla daireye giren ev sahibi, kadının kanlar içinde hareketsiz olduğunu gördü.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerinin yaptığı incelemede, 11 el ateş edilerek öldürüldüğü belirlenen kadının cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Cinayeti araştıran Mustafakemalpaşa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pelin Sezer'in söz konusu evi geçen hafta Ş.T. ve babası olarak tanıttığı M.M.O. (66) ile kiraladıklarını tespit etti.

Katil zanlısı M.M.O, İstanbul'da gözaltına alınarak Mustafakemalpaşa'ya getirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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