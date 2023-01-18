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GÜNCELLEME 2 - Bursa'da raylara uçan çatı nedeniyle duran metro seferleri yeniden başladı

AA

GÜNCELLEME 2 - Bursa'da raylara uçan çatı nedeniyle duran metro seferleri yeniden başladı

BURSA (AA) - Bursa'da kuvvetli lodos nedeniyle 3 katlı binanın uçan çatısının metro güzergahına düşmesinin ardından çalışmaların tamamlanmasıyla, Kestel-Arabayatağı güzergahında ara verilen seferlere yeniden başlandı.

Kentte dün sabah saatlerinde başlayan ve ara ara etkisini artıran lodos nedeniyle Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'ndeki bir binanın çatısı uçtu.

Uçan çatı metro hattındaki enerji tellerine zarar verirken, çatıdan kopan parçalar nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, belediye ve polis ekipleri sevk edildi. Çatı, itfaiye ekiplerince kesilerek kaldırıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, gece saatlerinde lodosun hızının zaman zaman 75 kilometreyi aştığı belirtildi.

Yıldırım ilçesindeki bir binanın çatısının büyük gürültüyle savrulup önce yola, ardından metro hattının üzerine düştüğü aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olay sırasında yoldan bir araba geçmemesi ve metro seferlerinin de yapılmıyor olması sayesinde olası bir facianın önüne geçirilirken, hatta enerji sağlayan 4 direk devrildi ve hat enerjisiz kaldı. Hattaki enerji kesintisini merkezi sistemden gören Burulaş (Bursa Ulaşım Toplu Taşım İşletmeciliği AŞ) ekipleri hemen bölgeye hareket etti. Çatının bir parçasının da yolda olması yüzünden, polis yolu trafiğe kapadı. Polis, itfaiye ve büyükşehir ekiplerinin çalışmalarının ardından yol kısa sürede trafiğe açılırken, metro hattı üzerindeki çatı parçaları da kaldırıldı.

Metro hattının Arabayatağı-Kestel arasındaki bölümünün enerjisiz kalmasının yanında olay nedeniyle sinyalizasyon sistemi de çöktü. Bu yüzden sabah seferlere başlanamazken, vatandaşların ulaşımda bir sorun yaşamaması için ek otobüs seferleri devreye alındı. Arabayatağı ve Kestel arasında ulaşım karşılıklı otobüs seferleri ile kesintisiz bir şekilde sağlandı. Vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için Burulaş tarafından hat üzerinde 150 kişilik bir ekiple olayın yaşandığı ilk andan itibaren hummalı bir çalışma başlatıldı. Enkaz kaldırma, kopan hatların yenilenmesi ve sinyalizasyon sisteminin yeniden devreye alınması için 13 saat boyunca kesintisiz çalışan ekipler, Arabayatağı-Kestel hattını yeniden seferlere açtı."

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