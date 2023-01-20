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GÜNCELLEME - İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

AA

GÜNCELLEME - İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde, göl kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kırsal Çakırca Mahallesi sınırlarında İznik Gölü yakınındaki sazlık alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekipler, zaman zaman rüzgarın da etkili olduğu bölgede alevlerin yayılmaması için tedbir aldı.

Yaklaşık 3 saatte yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasına başladı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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