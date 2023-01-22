İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması Bursa'da protesto edildi

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BURSA (AA) - İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılması, Bursa'da protesto edildi.

Ulu Cami'de toplanan vatandaşlar, sabah namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okuyup dualar etti.

Namazın ardından Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bursa İl Temsilciliği üyeleri ile eyleme destek veren vatandaşlar, caminin bahçesinde bir araya geldi.

Grup adına açıklama yapan TÜGVA İl Eğitim Koordinatörü Abdullah Furkan Başol, Kur'an-ı Kerim'e alçakça ve asla kabul edilemez bir saldırının gerçekleştirildiğini söyledi.

İslam'ın barış ve kardeşlik dini olduğunu vurgulayan Başol, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İslam hoşgörü ve merhamet dinidir. Kur'an, alemlerin Rabb'i olan Allah'ın kelamıdır. Son kutsal kitaptır ve kıyamete kadar da Allah'ın güvencesi altındadır. Kutsal değerlerimize yapılan bu apaçık saldırının sonu apaçık hüsrandır. İnsanları cehaletten aydınlığa çıkaran yüce kitabımıza dönük her saygısızlık, insanlık suçudur ve kutsal kitabımızın yakılmasına izin vermek tek kelimeyle alçaklıktır. Bu haçlı zihniyeti ile yüzyıllar önce de savaştık şimdi de savaşıyoruz. Kıyamete kadar da savaşacağız. Dün olduğu gibi bugün ve daima mücadelemizi sürdüreceğiz. Yüce Allah bizimledir. Yüce kitabımız Kur'an başımızın tacı, yolumuzun rehberi, ümmetin kutsalıdır. Dokunulamaz, dokundurtmayız."

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