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Türkiye'nin geçen yıl hafif ticari araç ve kamyon ihracatı 5 milyar doları aştı

AA

Türkiye'nin geçen yıl hafif ticari araç ve kamyon ihracatı 5 milyar doları aştı

BURSA (AA) - CEM ŞAN - Türkiye otomotiv endüstrisinde hafif ticari araç-kamyonet ve kamyon grubunu kapsayan "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı geçen yıl 5 milyar 53 milyon 950 bin dolar oldu.

AA muhabirinin, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, otomotiv endüstrisi geçen yıl, 2021'e kıyasla yüzde 5,7 artışla 30 milyar 995 milyon 808 bin dolar dış satım gerçekleştirdi.

Otomotiv endüstrisinin alt ürün gruplarından olan "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" dış satımı ise 2022'de, önceki yıla göre yüzde 5,15 daraldı. 2021'de 5 milyar 328 milyon 287 bin dolar olan hafif ticari araç-kamyonet ve kamyon ihracatı, 2022'de 5 milyar 53 milyon 950 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl, 100'den fazla ülke ile özerk ve serbest bölgeye satış gerçekleştiren "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" sektörünün otomotiv ihracatından aldığı pay yüzde 16,3 oldu.

- Üretilen araçların yaklaşık 4'te 3'ü ihraç edildi

Türkiye otomotiv sektörü, geçen yıl traktör dahil 1 milyon 402 bin 189 araç üretti ve bunların 988 bin 278'ini ihraç etti.

Üretilen araçların 441 bin 637'si hafif ticari araç-kamyonet, 41 bin 544'ü de kamyon olmak üzere 483 bin 181'ini "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" oluşturdu. Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar grubunun toplam araç üretimindeki payı 34,45 oldu.

Üretilen 483 bin 181 hafif ticari araç ve kamyonun 355 bin 271'i yani yüzde 73,52'si ihraç edildi.

- İngiltere'ye 1,4 milyar dolarlık ihracat

Sektörün geçen yıl bu ürün grubunda en fazla ihracat yaptığı ülke ise İngiltere oldu. İngiltere'ye "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" dış satımı geçen yıl 2021'e kıyasla yüzde 14 azaldı ve 1 milyar 392 milyon 219 bin dolar oldu.

İkinci sırada bulunan İtalya'ya dış satım, 2021'e göre yüzde 3 artışla 590 milyon 3 bin dolara ulaştı.

Sektör temsilcilerinin üçüncü sıradaki Slovenya'ya gerçekleştirdikleri ihracat ise 2021'de 556 milyon 894 bin dolarken 2022'de 490 milyon 466 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

- ABD'ye ihracat yüzde 124,75 arttı

Amerika Birleşik Devletleri'ne ihracat, 2021'e kıyasla yüzde 124,75 arttı. Önceki yıl 171 milyon 636 bin dolar olan "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" dış satımı geçen yıl 385 milyon 753 bin dolara ulaştı.



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