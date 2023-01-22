Doğa tutkusu ağır basınca teknikerliği bırakıp karavan üreticisi oldu

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BURSA (AA) - SİNAN BALCIKOCA - Bursa'da doğa merakından dolayı 2 yıl önce kendisi için hobi amaçlı karavan üreten elektrik teknikeri, gelen talepler üzerine asıl işini bırakıp bu alanda seri imalata başladı.

Yıllarca elektrik teknisyenliği üzerine işler yapan 40 yaşındaki tek çocuk babası Mukadder Rodoplu, hobisi olan doğada daha çok vakit geçirmek amacıyla 2 yıl önce evinin altındaki dükkanda kendisi için çekme karavan üretti.

Karavanın beğenilmesi üzerine yakın çevresi için de üretim yapan Rodoplu, talepler fazlalaşınca elektrik teknisyenliğini bırakıp tamamen bu alana yöneldi.

Sektörde faaliyet gösteren bazı kişilerden de teknik destek alan Ropodlu, seri üretime geçti.

Mukadder Rodoplu, AA muhabirine, üretimlerini yüzde 100 yerli malzemelerden yaptığını söyledi.

Karavan parçalarını Bursalı firmalardan temin ettiğini belirten Rodoplu, "Galvaniz sistemle şase üzerine inşa edilmiş demir taşıyıcı profillerle, karkasla beraber alüminyum kompozit malzemeyle dış cephe kaplamasını yapıştırarak yapıyoruz. Su sızıntısına karşı herhangi bir perçem, vidalama işlemi yok. İçinde kavak kontra ve MDF malzemeden mobilyalarımız mevcut." dedi.

- "İnsanları doğaya davet ediyoruz"

Rodoplu, çekme karavan dışında isteğe göre motokaravan da dizayn ettiğini dile getirdi.

Bu işe başlama serüvenini anlatan Rodoplu, şöyle konuştu:

"Uzun yıllar inşaat elektrik taahhüt ve otomasyon işleriyle uğraştık. Karavan üretimine geçiş tamamen meraktan dolayı oldu. Öncelikle kendime yaptım. Ardından birkaç arkadaşım için yaptık. Ortaya güzel işler çıktı ve akabinde seri üretime geçmeye karar verdik. İşin uzmanlarından, makine mühendislerinden, uzman kaynakçılardan, otomotiv mühendislerinden çeşitli noktalarda destekler aldık. Şu an siparişlere tek başıma yetişmem mümkün değil. O yüzden yardımcılarımızla üretim yapıyoruz."

Son dönemde karavana ilginin arttığını vurgulayan Rodoplu, "Üretim sürecinde ailem de maddi manevi destek veriyor. İnsanları doğaya davet ediyoruz. Doğadan uzaklaşmasınlar. Doğayla iç içe olsunlar. Karavan güzel bir hobi. Tüm doğa meraklarına tavsiye ederim." ifadesini kullandı.

Rodoplu, bir karavanı özelliklerine göre yaklaşık bir ayda tamamladıklarını sözlerine ekledi.

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