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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa’da fenalaşarak orta refüjdeki demirlere çarpan sürücü yaralandı

AA

Bursa’da fenalaşarak orta refüjdeki demirlere çarpan sürücü yaralandı

BURSA (AA) - Bursa’nın İnegöl ilçesinde fenalaşarak kontrolünü kaybeden otomobil sürücü, orta refüjdeki demirlere çarparak yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bursa - Ankara kara yolu Kalburt Köprüsü mevkisinde meydana geldi.

Nadir A, 34 FAE 201 plakalı otomobiliyle karayoluna çıktığı sırada fenalaşıp orta refüjde bulunan koruma demirlerine çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Nadir A'yı İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza sonucu karayolunun bir bölümü trafiğe kapatılırken, kaza yapan araç kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, otomobilin karayoluna çıktıktan sonra orta refüjde bulunan koruma demirlerine çarptığı anlar görüldü.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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