Görme kaybı yaşayan hasta Bursa Şehir Hastanesinde şifa buldu

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BURSA (AA) - Kornea hastalığı nedeniyle ciddi oranda görme kaybı yaşayan kadın hasta, Bursa Şehir Hastanesindeki kornea nakliyle yeniden görmeye başladı.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, özellikli tedavi gerektiren göz hastalıklarından keratokonus (kornea hastalığı), Bursa Şehir Hastanesinde başarıyla tedavi ediliyor. Hastalığın tedavisinde standart yöntem olarak bilinen penetran keratoplastinin (kornea nakli) yanı sıra son yıllarda gelişen lameller keratoplasti tekniği de hastanede başarıyla uygulanıyor.

İnegöl'de yaşayan Dilek Bakioğlu (25), 2017'de tanı aldı ve farklı şehirlerde birçok doktora başvurdu. Son olarak Bursa Şehir Hastanesine müracaat eden Bakioğlu, göz hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Gamze Dereli Can'ın yaptığı operasyonla sağlığına kavuştu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Can, yapılan tetkikle hastalığın sağ gözde ikinci evre, sol gözde ise son evreye ulaştığını belirlediklerini anlattı.

Hastanın sağ gözüne ışın tedavisini yaptıktan sonra nakil listesine aldıklarını belirten Gamze Dereli Can şu ifadeleri kullandı:

"3 aylık bekleme sürecinin ardından hastamızın sol gözüne ön lameller keratoplasti tekniğini uyguladık. Bu teknik kapalı sistemle yapılan bir cerrahi olduğu için standart tedaviye göre hastayı cerrahi sırasında ve sonrasında olan birçok komplikasyon ve olumsuz hadiseden aslında koruyor Çünkü gözün bütünlüğünü bozmadan, tam katman olarak gözü açmadan yaptığımız bir cerrahi. Bu sebeple enfeksiyon, göz içi basıncının yükselmesi, kanama ve görme kaybı ile sonuçlanabilecek birtakım olumsuz komplikasyonlar az görülüyor."

Doç. Dr. Can, hastanın ameliyat öncesi birkaç metreden parmak sayma seviyesinde görme yetisine sahipken ameliyat sonrası yüzde 70 oranında bir görme keskinliğine kavuştuğu bilgisini verdi.

Bu durumun, keratokonus hastaları için çok güzel bir görme oranı olduğunu vurgulayan Can şunları kaydetti:

"Hastamızın hem sağ göz hem sol göz için bundan sonraki takipleri uzun bir süre devam edecek. Bu şekilde Bursa başta olmak üzere Güney Marmara Bölgesi'nden başvuran hastalarımızı kornea polikliniğimizde mümkün olan en kısa sürede randevu vererek muayenelerini yapıyor ve maksimum üç aylık bekleme sürecinin ardından kornea nakillerini yapıyoruz ve takiplerine devam ediyoruz. Hastanemiz açıldığından bu yana 76 kornea nakli gerçekleşirken geçtiğimiz yıl 48 nakilin 21'i lameller tekniği ile yapıldı."

Tedavi sürecini anlatan Bakioğlu ise şöyel konuştu:



"İlk olarak sağ gözümde bu işlemi durdurmak adına ışın tedavisi başlatıldı. Güzel sonuç aldım. 3,80 olan göz numaram düştü. 3 ay sonrasında kornea nakli işlemi gerçekleşti. Hiçbir rahatsızlık yaşamadan masadan kalktım. Ameliyattan bir gün sonrasında gözüm yüzde 30-40 bandında görmeye başladı. Şu an yüzde 70 şeklinde görüyorum. Sol gözüm hastalıktan o kadar etkilenmişti ki gözlüksüz hiçbir şekilde göremiyordum. İnsanlarla etkileşim kuramıyordum. Tanıdığım karşıma geçse onu bile tanıyamıyordum. Şu an tedavilerim devam ediyor. Korkulacak hiçbir şey yok. Önemli olan geç kalmamak. Erken tanı ve organ bağışının önemini çok iyi anladım."

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