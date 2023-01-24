İHH'dan Suriye'nin Azez kentinde kız öğrenciler için yurt

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İHH'dan Suriye'nin Azez kentinde kız öğrenciler için yurt

AA

İHH'dan Suriye'nin Azez kentinde kız öğrenciler için yurt

BURSA (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi, Azez kent merkezinde 2015-2016 eğitim öğretim yılında faaliyete giren Şam Üniversitesi'nde eğitim gören kız öğrenciler için yapılan yurt açıldı.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre, 320 öğrenciyi barındıracak "Osman Korkmaz" yurdunun açılışı, Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualarla gerçekleşti.

Açılış konuşmasını yapan İHH Suriye Eğitim Koordinatörü Sebahattin Aydın, kız öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebileceğini vurgulayarak, projeye destek veren Bursa halkına ve tüm bağışçılara teşekkür etti.

Açılıştan dolayı mutlu olduklarını ifade eden İHH Bursa Şube Başkanı Hüseyin Kaptan ise, şunları kaydetti:

"Suriye'de iç savaş başladığı günden bu yana bölgeye binlerce tır gönderdik. Fakat şunu da çok iyi biliyoruz ki Suriye'nin geleceğini eğitim belirleyecek. Burada eğitime yapılan yatırımlar çok önemli. Üniversitemizde okuyan kız çocuklarımız Suriye'nin geleceğinde söz sahibi olacaklar. Bu güzel eserde emeği olan Bursa halkına, bağışçılarımıza ve Osman hocamıza teşekkür ederim."

- Öğrenciler yurttan memnun

Üniversitenin hemşirelik bölümünde okuyan Maha Al Tahir de, ailesinin İdlib'te yaşadığını aktararak, "Her gün oradan okula gelmek çok zordu. Çünkü yol güvenli değil ve çok uzun. Beni çok yoruyordu. Ama bu yurdun açılmasıyla çok rahatladık. Burada tüm ihtiyaçlarımız karşılanıyor." ifadelerini kullandı.

Yurdun açılışına Bursa Milletvekili Osman Mesten, İHH Bursa Şube Başkanı Hüseyin Kaptan, Osman Korkmaz ve beraberindeki heyet, STK temsilcileri ve bölgenin ileri gelenleri katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü)HAVANIN SICAKLIĞINA ALDANAN DEVE KUŞLARI YUMURTLAMAYA BAŞLADI
YEREL HABERLER (Görüntülü)HAVANIN SICAKLIĞINA ALDANAN DEVE KUŞLARI ...
'Öldürten tokat'a 15 yıl hapis
YEREL HABERLER 'Öldürten tokat'a 15 yıl hapis
Havanın sıcaklığına aldanan deve kuşları yumurtlamaya başladı
YEREL HABERLER Havanın sıcaklığına aldanan deve kuşları yumurtlamaya ...
Uludağ Üniversitesinde yetiştirilen deve kuşları erken yumurtladı
YEREL HABERLER Uludağ Üniversitesinde yetiştirilen deve kuşları ...
Bursa'da sitenin duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da sitenin duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi ...
(Görüntülü) -SOKAKTA TARTIŞTIĞI SOLİST ARKADAŞINI TABANCAYLA BAŞINDAN VURDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) -SOKAKTA TARTIŞTIĞI SOLİST ARKADAŞINI ...
SOKAKTA TARTIŞTIĞI SOLİST ARKADAŞINI TABANCAYLA BAŞINDAN VURDU
YEREL HABERLER SOKAKTA TARTIŞTIĞI SOLİST ARKADAŞINI TABANCAYLA ...
Sokakta tartıştığı solist arkadaşını tabancayla başından vurdu
YEREL HABERLER Sokakta tartıştığı solist arkadaşını tabancayla ...
Bursa'da silahla başından vurulan kadın ağır yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da silahla başından vurulan kadın ağır ...
(Görüntülü) BURSA&#039;DA OTOMOBİL SİTE DUVARINA ÇARPTI: 2 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA'DA OTOMOBİL SİTE DUVARINA ...
Bursa'da otomobil site duvarına çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da otomobil site duvarına çarptı: 2 yaralı
(Görüntülü) BURSA - VİNÇ SEPETİNDE İÇKİ İÇİP, RASTGELE ATEŞ AÇTI; O ANLAR KAMERADA (YENİDEN)
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA - VİNÇ SEPETİNDE İÇKİ İÇİP, ...
(Görüntülü) BURSA?DA MOTOSİKLET BARİYERLERE ÇARPTI; 1 ÖLÜ, 1 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA?DA MOTOSİKLET BARİYERLERE ÇARPTI; ...
(Görüntülü) BURSA - VİNÇ SEPETİNDE İÇKİ İÇİP, RASTGELE ATEŞ AÇTI; O ANLAR KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA - VİNÇ SEPETİNDE İÇKİ İÇİP, ...
Bursa´da motosiklet bariyerlere çarptı; 1 ölü, 1 yaralı / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bursa´da motosiklet bariyerlere çarptı; 1 ölü, 1 ...
Bursa´da motosiklet bariyerlere çarptı; 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Bursa´da motosiklet bariyerlere çarptı; 1 ölü, 1 ...
Bursa'da vince çıkıp havaya silahla ateş açan kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Bursa'da vince çıkıp havaya silahla ateş açan kişi ...
Bursa'da bariyerlere çarpan motosikletteki kişi yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Bursa'da bariyerlere çarpan motosikletteki kişi ...
Vinç sepetinde içki içip, rastgele ateş açtı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Vinç sepetinde içki içip, rastgele ateş açtı; o anlar ...
(Görüntülü) BURSA - TAVUKLARINI ÖLDÜRDÜĞÜ GEREKÇESİYLE SOKAK KÖPEKLERİNİ VURAN ŞÜPHELİ, BU KEZ TUTUKLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA - TAVUKLARINI ÖLDÜRDÜĞÜ ...
Tavuklarını öldürdüğü gerekçesiyle sokak köpeklerini vuran şüpheli, bu kez tutuklandı
YEREL HABERLER Tavuklarını öldürdüğü gerekçesiyle sokak köpeklerini ...
Görme kaybı yaşayan hasta Bursa Şehir Hastanesinde şifa buldu
YEREL HABERLER Görme kaybı yaşayan hasta Bursa Şehir Hastanesinde ...
Bursa’da fenalaşarak orta refüjdeki demirlere çarpan sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Bursa’da fenalaşarak orta refüjdeki demirlere çarpan ...
(Görüntülü)DİREKSİYONUNDA RAHATSIZLANDIĞI OTOMOBİLLE TERS YÖNE GİRİP KAZA YAPTI; O ANLAR KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü)DİREKSİYONUNDA RAHATSIZLANDIĞI OTOMOBİLLE ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.