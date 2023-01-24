İHH'dan Suriye'nin Azez kentinde kız öğrenciler için yurt

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BURSA (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi, Azez kent merkezinde 2015-2016 eğitim öğretim yılında faaliyete giren Şam Üniversitesi'nde eğitim gören kız öğrenciler için yapılan yurt açıldı.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre, 320 öğrenciyi barındıracak "Osman Korkmaz" yurdunun açılışı, Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualarla gerçekleşti.

Açılış konuşmasını yapan İHH Suriye Eğitim Koordinatörü Sebahattin Aydın, kız öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebileceğini vurgulayarak, projeye destek veren Bursa halkına ve tüm bağışçılara teşekkür etti.

Açılıştan dolayı mutlu olduklarını ifade eden İHH Bursa Şube Başkanı Hüseyin Kaptan ise, şunları kaydetti:

"Suriye'de iç savaş başladığı günden bu yana bölgeye binlerce tır gönderdik. Fakat şunu da çok iyi biliyoruz ki Suriye'nin geleceğini eğitim belirleyecek. Burada eğitime yapılan yatırımlar çok önemli. Üniversitemizde okuyan kız çocuklarımız Suriye'nin geleceğinde söz sahibi olacaklar. Bu güzel eserde emeği olan Bursa halkına, bağışçılarımıza ve Osman hocamıza teşekkür ederim."

- Öğrenciler yurttan memnun

Üniversitenin hemşirelik bölümünde okuyan Maha Al Tahir de, ailesinin İdlib'te yaşadığını aktararak, "Her gün oradan okula gelmek çok zordu. Çünkü yol güvenli değil ve çok uzun. Beni çok yoruyordu. Ama bu yurdun açılmasıyla çok rahatladık. Burada tüm ihtiyaçlarımız karşılanıyor." ifadelerini kullandı.

Yurdun açılışına Bursa Milletvekili Osman Mesten, İHH Bursa Şube Başkanı Hüseyin Kaptan, Osman Korkmaz ve beraberindeki heyet, STK temsilcileri ve bölgenin ileri gelenleri katıldı.





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