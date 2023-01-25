Bursa'da kahvehaneye ateş açarak 2 kişiyi yaralayan 2 zanlı tutuklandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kahvehaneye pompalı tüfekle ateş açarak 2 kişiyi yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Vakıf Mahallesi'ndeki bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda, yeni kurulan Çelebi Mehmet Mahallesi'nin muhtar adayı Hamdi Adıyaman (52) ve yanındaki Bekir Aydın'ın (53) bacaklarına isabet eden saçmalarla yaralanmasına ilişkin jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, silahlı saldırıyı gerçekleştiren zanlıların, Adıyaman ile aralarında husumet bulunan Ö.G. ve O.G. olduğunu belirledi.

Ulus Mahallesi'nde yakalanan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamca tutuklandı.

Yaralıların, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.



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