Bursa'da gübrenin içinde kadın cesedi bulunmasıyla ilgili 4 gözaltı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, zeytin bahçesindeki hayvan gübresinin içinde kadın cesedi bulunmasıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniköy Mahallesi'nde zeytin bahçesine dökülmek için getirilen hayvan gübresinin içerisinden çıkan cesedin Bursa Adli Tıp Kurumundaki otopsisi sürüyor.

Alınan parmak izi örneklerinden ilk belirlemelere göre cesedin 24 yaşında yabancı uyruklu bir kadına ait olduğu tespit edildi.

Kadının kimliğinin DNA testi sonucu kesinleştirileceği öğrenildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

B.S'nin zeytin bahçesine dökmek için getirttiği gübrenin içinde dün kadın cesedine rastlanmış, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.



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