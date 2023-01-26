Türkiye Kick Boks Turnuvası'na Bursa'dan katılan sporcular şampiyonluğa ulaştı

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BURSA (AA) - Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda, Bursa'dan katılan milli sporcular Bilal Dural ve Enes Gezer şampiyon oldu.

Şanlıurfa'da 22 Ocak'ta başlayan Türkiye Kick Boks Turnuvası devam ediyor.

Türkiye'den yaklaşık 7 bin sporcunun katıldığı şampiyonaya ferdi katılan Bilal Dural 54 kiloda birinciliğe ulaştı.

Yıldırım Belediyespor Kulübü de 15 sporcusu ile yerini aldı. Müsabakalar sonunda Yıldırım Belediyesporlu Enes Gezer, "büyükler 84 kilo" kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da Gezer'i tebrik etti.​​​​​​​

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