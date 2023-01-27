Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık Bursa'da ziyaretlerde bulundu

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BURSA (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bursa'da Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.



Bakan Yanık, kentteki temasları kapsamında Valiliği ziyaret etti. Çiçekle karşılanan Yanık, şeref defterini imzaladı ve Vali Yakup Canbolat ile görüştü.

Ardından Büyükşehir Belediye Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret eden Yanık, burada anı defterini imzaladı.



Bazı AK Parti Bursa milletvekilleri ve diğer protokol üyelerinin de eşlik ettiği Yanık'ın ziyaretleri basına kapalı gerçekleşti.

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