Bursa'da bir kişi annesi, ağabeyi ve yengesini silahla öldürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da bir kişi annesi, ağabeyi ve yengesini silahla öldürdü

AA

Bursa'da bir kişi annesi, ağabeyi ve yengesini silahla öldürdü

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kişi annesi, ağabeyi ve yengesini silahla öldürdü, diğer ağabeyini de yaraladı.

Bingöl'de özel harekat polisi olarak görev yaptığı bildirilen A.E, alacak verecek meselesinden dolayı aralarında husumet olduğu iddia edilen annesi ve ağabeylerini İznik Gölü kıyısındaki çamlık alana çağırdı.

A.E, burada tartıştığı aile bireylerine silahla ateş etti. Olayda zanlının annesi Bedriye E, ağabeyi Remzi E. ve yengesi Fatma E. olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan diğer ağabey Mehmet E. ise hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık Bursa'da ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık Bursa'da ...
Bakan Yanık: 14 Mayıs boşuna seçilmedi (2)
YEREL HABERLER Bakan Yanık: 14 Mayıs boşuna seçilmedi (2)
Mağaza açılışına özel indirimde izdiham; kadınlar birbirini ezdi
YEREL HABERLER Mağaza açılışına özel indirimde izdiham; kadınlar ...
Kazada yaralanan Emre kurtarılamadı; 10 gün sonra askere gidecekmiş (2)
YEREL HABERLER Kazada yaralanan Emre kurtarılamadı; 10 gün sonra ...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuştu:
YEREL HABERLER Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık "2023'e Doğru ...
(Görüntülü) BURSA&#039;DA REFÜJE ÇARPAN OTOMOBİLE BARİYER SAPLANDI; SÜRÜCÜ ÖLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA'DA REFÜJE ÇARPAN OTOMOBİLE ...
(Görüntülü) BAKAN YANIK ŞEHİR BULUŞMALARI PROGRAMINA KATILDI -TAMAMI FTP&#039;DE
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN YANIK ŞEHİR BULUŞMALARI PROGRAMINA ...
İmamoğlu: İktidar verdiği cezayı ya da müdahaleyi 86 milyon yurttaşımıza yaptı
YEREL HABERLER İmamoğlu: İktidar verdiği cezayı ya da müdahaleyi 86 ...
Bakan Yanık: 14 Mayıs boşuna seçilmedi
YEREL HABERLER Bakan Yanık: 14 Mayıs boşuna seçilmedi
Bursa'da refüje çarpan otomobile bariyer saplandı; sürücü öldü/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bursa'da refüje çarpan otomobile bariyer saplandı; ...
Bursa'da bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bursa'da bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü ...
Bursa'da refüje çarpan otomobile bariyer saplandı; sürücü öldü 
YEREL HABERLER Bursa'da refüje çarpan otomobile bariyer saplandı; ...
(Görüntülü)ESKİŞEHİR?DEN GELDİKLERİ BURSA?DA 1 MİLYON LİRALIK HIRSIZLIK YAPMIŞLAR
YEREL HABERLER (Görüntülü)ESKİŞEHİR?DEN GELDİKLERİ BURSA?DA 1 MİLYON ...
Eskişehir´den geldikleri Bursa´da 1 milyon liralık hırsızlık yapmışlar
YEREL HABERLER Eskişehir´den geldikleri Bursa´da 1 milyon liralık ...
(Görüntülü) KAZADA YARALANAN EMRE KURTARILAMADI; 10 GÜN SONRA ASKERE GİDECEKMİŞ
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAZADA YARALANAN EMRE KURTARILAMADI; 10 ...
Polise testereli saldırıda ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan sanığa 5,5 yıl hapis
YEREL HABERLER Polise testereli saldırıda ağırlaştırılmış müebbetle ...
Kazada yaralanan Emre kurtarılamadı; 10 gün sonra askere gidecekmiş
YEREL HABERLER Kazada yaralanan Emre kurtarılamadı; 10 gün sonra ...
(Görüntülü) FATİH ERBAKAN MASA ETRAFINDA TOPLANAN MUHALEFET PARTİLERİN İKTİDARDAN BİR FARKI YOK
YEREL HABERLER (Görüntülü) FATİH ERBAKAN MASA ETRAFINDA TOPLANAN ...
Fatih Erbakan: Masa etrafında toplanan muhalefet partilerin iktidardan bir farkı yok
YEREL HABERLER Fatih Erbakan: Masa etrafında toplanan muhalefet ...
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bursa'da partililerle buluştu
YEREL HABERLER Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ...
(Görüntülü) BURSA - CEZAEVİ SERVİS ARACINA BOMBALI SALDIRININ FAİLLERİNE 913&#039;ER YIL HAPİS İSTENDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA - CEZAEVİ SERVİS ARACINA BOMBALI ...
Frutti Extra Bursaspor, ABD'li basketbolcu Aubrey Dawkins'i transfer etti
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor, ABD'li basketbolcu Aubrey ...
Cezaevi servis aracına bombalı saldırının faillerine 913'er yıl hapis istendi
YEREL HABERLER Cezaevi servis aracına bombalı saldırının faillerine ...
(Görüntülü) BURSA- HAYVAN GÜBRESİNDEN CESEDİ ÇIKAN SURİYE UYRUKLU KADIN 2 AY ÖNCE ÖLDÜRÜLMÜŞ (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA- HAYVAN GÜBRESİNDEN CESEDİ ÇIKAN ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.