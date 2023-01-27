Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Salon: TOFAŞ



Hakemler: Serkan Emlek, Kaan Büyükçil, Göksun Öz

TOFAŞ: Thompson 10, Berke Büyüktuncel, Berk Uğurlu 16, Batın Tuna, Tolga Geçim 7, Bora Satır, Ennis 19, Toure 15, Milaknis 12

AYOS Konyaspor Basketbol: Sinan Sağlam 4, Sulaimon 26, Perez 19, Murat Göktaş 4, Erkin Şenel, Coleman 5, Ramazan Tekin 4, Badzim 12, Cevher Özer 2



1. Periyot: 22-18

Devre: 47-33

3. Periyot: 56-54







BURSA (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 17. haftanın açılış maçında TOFAŞ, konuk ettiği AYOS Konyaspor Basketbol'u 79-76 yendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.