Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kaya Bursa'da:

BURSA (AA) - Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, Millet İttifakı'nın elini taşın altına koyarak ülkede kangrene dönüşmüş, birikmiş sorunları çözme konusunda bir çalışma ortaya koyduğunu belirtti.



Partisinin "Saadet Sahada" çalışması kapsamında Bursa'ya gelen Kaya, Yıldırım ilçe teşkilatı üyeleriyle bir araya geldiği Yıldırım ilçesinde gazetecilere yaptığı konuşmada, Millet İttifakı'nın adaletin, özgürlüğün ve kucaklaşmanın bir adresi olarak büyük bir özgüvenle milletle buluşmaya devam ettiğini söyledi.

Ülkenin iktidarına gelmeye, yetki almaya ve sorunları çözmeye yakın olduklarını vurgulayan Kaya, "Bu manada ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik ve sosyal ve siyasal krizi aşmayla ilgili Millet İttifakı olarak üzerimize düşen vazifeyi yapıp bir an önce ülkeyi bu yönetim krizinden çıkarıp ekonomik krizi de en azından makul bir sürede mücadele edilebilir bir hale getirme arzusundayız." dedi.

Kaya, 2023 seçimlerine giderken Millet İttifakı'nın 3 hedefinin olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisinin yeni sürecinde yasal ve anayasal reformlar yaparak bu ülkedeki mevzuatla ilgili aksaklıklarını gidermek gibi bir hedefimiz var. İkinci ortak hedefimiz de ortak bir adayıyla ortaya koyduğumuz hükümet programının icra edebilecek, o hususta hem 6 siyasi partiye güven verecek hem millete hem de devlete güven verecek bir cumhurbaşkanı adayıyla bu seçimi kazanmak ve 6 siyasi parti olarak da elimizi taşın altına koyarak bu ülkenin kangrene dönüşmüş, birikmiş sorunlarını çözme konusunda bir çalışma ortaya koyuyoruz. Üçüncü hedefimiz de Türkiye'nin bu ucube sisteminden Türkiye'nin ısmarlama tek adam rejiminden kurtulabilmesi için güçlendirilmiş parlamenter sisteme kavuşması gerektiğini, bunun için de asgari 360 milletvekiline olan ihtiyacımızın da farkındayız. Bu sebeple 6 siyasi parti olarak özellikle iktidar partisinin muhalefet partilerine ayak bağı oluşturmak, ayaklarına pranga vurmak için getirmiş olduğu bu hileli, bu yanlı seçim sisteminin ortaya çıkaracağı muhalefet lehine durumları ortadan kaldıracak, milli iradenin meclise en geniş bir şekilde yansımasını temin edecek bir ortak çalışma ortaya koyma konusunda bir irademiz var."

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