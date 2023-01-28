Bursa'da avukat çifti silahla yaralayan zanlı adliyede

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde avukat çifti silahla yaralayan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'ndeki İnegöl Tapu Müdürlüğü binasında, avukat M.S. ve eşi İ.S'yi silahla yaralandıktan sonra olay yerinden kaçan, İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan E.A'nın emniyetteki sorgusu tamamlandı.

Şüpheli E.A, işlemlerinin ardından İnegöl Adliyesi'ne sevk edildi.

İnegöl Tapu Müdürlüğünde, dün, avukat M.S. ve eşi İ.S'yi bilinmeyen nedenden çıkan tartışmada vücutlarının çeşitli yerlerinden tabancayla yaralayıp kaçan şüpheli E.A. polis tarafından yakalanmış, yaralı çift kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

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