Uludağ'da kayak sezonu açıldı

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Uludağ'da kayak sezonu başladı.

Dün başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışıyla Oteller Bölgesi'ndeki kayak pistlerinde sezon açılışı yapıldı.

Kar kalınlığının yaklaşık 35 santimetreye ulaştığı bölgede hafta sonunu fırsat bilen günübirlikçiler ve konaklayan tatilciler kayak yaptı.

Kar yağışının gelecek günlerde devam etmesinin beklendiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.