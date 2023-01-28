Salon: Naim Süleymanoğlu
Hakemler: Umut Özgün, Ergün Uğur Akyıldız, Almina Kocabaş
Uludağ Basketbol: Pivec, Gizem Uca 7, Carter 36, Gonca Karataş, Özge Kavurmacıoğlu 2, İlsu Darıcıoğlu 2, Ferda Yıldız 14, Fluker 24
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 6, Gamze Takmaz 3 , Özge Özışık, Gökşen Fitik 12, Cansu Köksal Öngüner, Sinem Ataş 4, Gray 16, Holingsvorth 9, Crvendakic 16, Boner 20, Esra Ural Topuz 4
1. Periyot: 21-30
Devre: 45-46
3. Periyot: 65-65
BURSA (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, deplasmanda Bursa Uludağ Basketbol'u 90-85 mağlup etti.