Bursa'da annesi, iki ağabeyi ve yengesini öldüren zanlı tutuklandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi İlçesinde annesi, iki ağabeyi ve yengesini silahla öldüren zanlı tutuklandı.

Olayın ardından teslim olan ve Bingöl'de çevik kuvvet polisi olarak görev yaptığı öğrenilen A.E'nin (29) emniyetteki sorgusu tamamlandı.

İşlemlerin ardından A.E, sevk edildiği Orhangazi Adliyesi'nde çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

- Olay

Dün, Orhangazi İlçesinde A.E (29), alacak verecek meselesinden dolayı aralarında husumet olduğu iddia edilen annesi ve ağabeylerini İznik Gölü kıyısındaki çamlık alana çağırmıştı.

A.E'nin silahla ateş açması sonucu annesi Bedriye E, ağabeyi Remzi E. ve yengesi Fatma E. olay yerinde, diğer ağabeyi Mehmet E. de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Olay yerinden ayrılan zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olmuştu.

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