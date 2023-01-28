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BURSA (AA) - Atletizmde Olimpik Deneme ve Milli Takım Seçme Yarışmaları, Bursa'da başladı.



Osmangazi Atletizm Salonu'ndaki organizasyona yaklaşık 600 atlet katılıyor.

Yarışmalar sonucu 11 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek Balkan Atletizm Salon Şampiyonası için milli takım kadroları da belirlenecek.



Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, AA muhabirine, yarışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çintimar, atletlerin dünyadaki sıralamalarını yükseltmek adına mücadele ettiklerini vurgulayarak, "Burada çocuklarımızın Avrupa ve dünyada sıralamalarını yükseltmek için güzel yarışmalar yapılıyor." diye konuştu.

Osmangazi Atletizm Salonu'nun önemine de değinen Çintimar, şunları söyledi:

"Ben başta Bursa Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürümüz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu salon Türkiye için, atletizm için bulunmaz bir nimet oldu. O yüzden buraya destek olan Gençlik Hizmetleri ile Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na da teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Hakikaten ciddi emekler verildi, açılışını da yaptılar. Bu salonda biz de atletizme doya doya hizmet etmeye çalışıyoruz."





- İlk günde bir Türkiye rekoru kırıldı

Müsabakaların ilk gününde genç sporcu Ayça Fidanoğlu, 1500 metre yarışında 4:26.69 derecesiyle sıralamada 5. olurken, 18 yaş altı Türkiye Salon rekorunun yeni sahibi oldu.

Bu kategoride eski rekor 4:27.19 ile Fatma Arık'a aitti.

Sporcuların milli takıma girmek ve derecelerini geliştirmek için mücadele ettiği organizasyon, yarın sona erecek.













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